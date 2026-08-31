Радий Хабиров высоко оценил итоги приёмной кампании в вузах Башкирии

Сегодня, 31 августа, на оперативном совещании правительства в ЦУРе председатель Госкомитета республики по науке и высшему образованию Светлана Мустафина доложила о завершении приёмной кампании. Как сообщила глава ведомства, в 2026 году вузы региона закрыли 17 424 бюджетных места — на 3,2% больше, чем в прошлом году. Число бюджетных мест на бакалавриате выросло на 4,4%, на специалитете — на 3%, по программам СПО — на 13,7%, в аспирантуре — на 14,6%.

«Всего на бакалавриат и специалитет выделено 11 113 мест, что закрывает потребности 75% выпускников школ», — отметила она.

Особое внимание в докладе было уделено качественным показателям. Средний балл ЕГЭ по итогам приёма вырос на 7,7 балла — наибольший прирост зафиксирован по профильной математике, физике и информатике. Число стобалльников достигло 63, победителей и призёров олимпиад — 248, что вдвое больше прошлогоднего.

Глава республики Радий Хабиров, комментируя представленные цифры, дал положительную оценку работе профильного ведомства и вузов.

«Вижу, у нас рост бюджетных мест идёт, вообще рост приёма студентов. Хорошая работа», — подчеркнул руководитель региона.

Он также напомнил, что более детально итоги деятельности университетов планируется заслушать в октябре-ноябре, в том числе с обсуждением финансовых показателей и места вузов в стратегических перспективах республики.

Кроме того, Радий Хабиров поручил оперативно завершить все приёмные процедуры. По его словам, необходимо создать условия для плавного старта учебного процесса.

Отдельно Глава региона анонсировал масштабное республиканское посвящение в первокурсники, которое состоится 4 сентября в уфимском Дворце борьбы.