Стала известна дата посвящения в первокурсники в Башкирии

На оперативном совещании в ЦУРе Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение завершить работу приемных комиссий и дать старт учебному году для студентов.

«Завершайте все приёмные комиссии, пусть студенты начинают учиться. Первого сентября, уже завтра они пойдут учиться», — заявил руководитель региона.

Также Радий Хабиров анонсировал республиканское посвящение в первокурсники, которое состоится 4 сентября. Глава республики отметил, что мероприятие должно стать полезным для студентов.

«Четвёртого сентября мы проводим встречу первокурсников — республиканское посвящение в первокурсники. Мы планируем собрать студентов и рассказать, что их ждёт», — подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, фестиваль «Посвящение в первокурсники» проводится по инициативе Главы республики и уже становится ежегодной традицией.