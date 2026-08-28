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16:18 (UTC+5), 28 Августа 2026

БАГСУ в Уфе запустила уникальную систему поддержки научных исследований

Новый формат охватывает все этапы научной работы, включая гранты и выплаты, поддержку публикаций, контроль качества и доступ к инфраструктуре.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
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Одним из ключевых нововведений станет грантовый конкурс для аспирантов очной формы обучения с максимальной суммой до 300 тыс. рублей. Средства разрешат тратить на литературу, оборудование, программное обеспечение, командировки, конференции, редактирование диссертаций и публикаций.

Как сообщили в пресс-службе Башкирской академии госслужбы и управления при Главе РБ, гранты будут выделяться в два этапа (по 50% после договора и промежуточного отчета). Ежегодно определят не более трёх победителей. Приоритетные направления — региональная экономика, менеджмент и социология управления.

«Мы создаем среду, где научная инициатива получает не только моральную, но и практическую поддержку. Важно, чтобы у аспиранта были ресурсы для исследования, у научного руководителя — мотивация сопровождать его, а у академии — возможность видеть конкретный результат. Для молодого ученого грант — это возможность сосредоточиться на содержании исследования, а не откладывать важные этапы из-за нехватки ресурсов», — прокомментировал и. о. ректора БАГСУ Азат Бадранов.

Кроме того, для научных руководителей ввели стимулирующие выплаты: 500 тыс. рублей за защиту диссертации в течение трёх лет и 400 тыс. — при защите в следующем после окончания обучения году.

Также сотрудники академии смогут получать до 200 тыс. рублей за публикации в высокорейтинговых изданиях с аффилиацией БАГСУ.

«Мы хотим поощрять не формальное увеличение числа текстов, а серьезную исследовательскую работу, которая проходит экспертную оценку и приносит пользу науке, образованию и управленческой практике», — отметил Бадранов.

Ожидается, что новая система повысит качество публикаций, результативность аспирантуры и вовлечёт студентов в реальные проекты, укрепив связь образования с практикой и дав региону актуальные разработки для экономики и госуправления.

Как ранее передавало наше информагентство, БАГСУ нацелена на лидерство в ИИ.

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