БАГСУ расширит грантовую поддержку и нацелена на лидерство в ИИ

«Ключевым критерием отбора станет проработанность и детальность исследовательских планов. Тем самым мы мотивируем наших аспирантов к системной качественной работе», — прокомментировал Бадранов.
Также академия введет материальное стимулирование научных руководителей — если аспирант защитится в срок, то в течение трех-четырех лет курирующему его преподавателю будут выплачивать 400-500 тыс. руб.
«Еще мы примем положение о материальной поддержке аспирантов при организации защит, которое предусматривает компенсацию полиграфических расходов, организационных взносов и иных сопутствующих затрат. Кроме того, БАГСУ утвердит положение о стимулировании публикаций в научных журналах топ-уровня — сотруднику будет ежемесячно доплачиваться 20 тыс. руб. в течение года с момента такой публикации. Эти меры сформируют комплексную экосистему поддержки от аспиранта до состоявшегося исследователя и нацелены на повышение качества и результативности научной работы нашей академии», — отметил Бадранов.
По словам руководителя БАГСУ, в 2027 году вуз должен стать лидером в республике по внедрению агентов искусственного интеллекта и подготовке необходимых кадров в данной сфере.
«Сегодня мы формируем новую нишу, востребованную на рынке образовательных и консалтинговых услуг нашей республики. Ключевым элементом стало формирование департамента цифрового развития, поскольку мир переходит на новый технологический уклад ИИ. До осени мы планируем завершить комплексную автоматизацию деятельности академии, переведя все административные, образовательные и управленческие процессы в единую цифровую среду. Это позволит исключить дублирование процессов, снизит издержки и в целом повысит эффективность и прозрачность нашей деятельности. До конца 2026 года каждое наше подразделение должно внедрить цифровых агентов в рамках как минимум одной процессной деятельности, превратив их в реальный рабочий инструмент», — пояснил он.
Усилена работа и по удаленному обучению, особенно актуальная для жителей отдаленных уголков Башкирии.
«Мы приобрели современную видеостудию — профессиональный комплекс для создания видеолекций высокого качества. Теперь мы получаем продукт, сопоставимый с лучшими образовательными платформами России. Если раньше запись лекций требовала множества компромиссов по звуку, свету и визуальному оформлению в целом, то теперь мы получаем качественный продукт на передовом оборудовании с наименьшими трудозатратами. Это напрямую работает на привлекательность наших дистанционных программ и расширяет аудиторию, для которой территориальная удалённость перестаёт быть препятствием к обучению в нашей академии», — сказал Бадранов.
Одновременно БАГСУ внедряет и востребованные программы среднего профессионального образования. Азат Бадранов подчеркнул, что запрос на гуманитарный профиль СПО сохраняется стабильно высоким.
«Мы планируем открыть три программы СПО по трём специальностям: конгрессно-выставочная деятельность, логистика и юриспруденция. В 2026 году мы должны завершить лицензирование, а в 2027-м уже начнем приём», — поделился глава БАГСУ.
Ранее академия ввела бесплатное обучение для военнослужащих со статусом Героя России.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.