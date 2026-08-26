Башкирия вошла в число регионов-лидеров инфраструктурных мероприятий

Башкортостан признан одним из лучших регионов по подготовке системы образования к новому учебному году. Об этом стало известно на совещании под председательством заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, на котором обсудили готовность систем образования к новому учебному году. Также лучшими в этом направлении признаны Чеченская республика, Свердловская область, Татарстан и Мордовия.

Дмитрий Чернышенко призвал регионы завершить все подготовительные мероприятия до начала учебного года.

«В целом по той информации, которую мы видим, система образования к началу учебного года готова. Все оставшиеся вопросы прошу отработать до 1 сентября и обеспечить начало занятий в штатном режиме», — отметил он.

Об итогах августовского педсовета в Башкирии читайте в этой публикации «Башинформа».