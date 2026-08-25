Создатель первых ЭВМ: почему матлицей в Уфе будет носить имя Башира Рамеева

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии объявил, что строящийся Республиканский математический лицей-интернат (РМЛИ) в Уфе получит имя выдающегося советского учёного-конструктора, уроженца Башкирии Башира Рамеева. Чем же прославился наш земляк?

Башир Рамеев — уроженец Баймака, родился в 1918 году. Он сын видного горного инженера Искандара Рамеева. Именно Башир Искандарович стоял у истоков советской вычислительной техники: разработал первую серийную ЭВМ «Стрела», за что в 1953 году был удостоен Сталинской премии, а позже создал легендарное семейство компьютеров «Урал». Название он придумал сам, в память о малой родине. Машины «Урал» обеспечивали в том числе расчёты траекторий для космодрома Байконур, включая полёт Юрия Гагарина.

Имя Рамеева уже носят знаковые технологические центры страны, такие как технопарк высоких технологий «Рамеев» в Пензе, где и разрабатывались первые ЭВМ, и ИТ-парк в Казани. Теперь и главный образовательный центр республики для будущих математиков и IT-специалистов будет носить имя великого земляка.

Напомним, завершить строительство лицея планируется к 1 сентября 2027 года. Он будет рассчитан на 360 ученических и 250 спальных мест. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» с привлечением федерального финансирования, общая стоимость работ составляет 2,8 млрд рублей. Строительство объекта началось в августе 2025 года.

Как сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев, математический лицей, по сути, станет кампусом будущего, он состоит из четырех функциональных блоков.

Блок Г (учебно-научный) будет включать в себя 19 профильных кабинетов-лабораторий и технологический комплекс FabLab (робототехника, 3D-моделирование, прикладные мастерские).

В блоке А (информационный) разместят библиотечно-информационный центр с медиатекой, IT-сектор, столовую на 200 мест с полным циклом пищеблока.

Блок Б (культура и спорт): актовый зал на 360 мест, конференц-зал, музыкальные студии со звукозаписью, коворкинг (454 кв. м), спортзал со скалодромом (660 кв. м) и зал ОФП.

Блок В (интернат и здоровье) станет жилым, с двух- и трехместными комнатами для ребят. Также планируют организовать 10 номеров для приглашенных профессоров, медблок с кабинетами физиотерапии и соляной шахтой.

Образовательное учреждение станет кузницей кадров для высшей школы и вузов Евразийского НОЦ. В программе у одаренных детей будет до 12 часов математики, 9 часов физики и 7 часов информатики в неделю для олимпиадного уровня.

70% педагогического ядра составят тренеры сборных Башкирии, эксперты центральных предметных комиссий, преподаватели ведущих вузов (МГУ, МФТИ), а также студенты – победители всероссийских и международных олимпиад.

Отбор в лицей стартует уже в октябре текущего года, будет справедливым, независимым и открытым для школьников из всех городов и районов республики: