Радий Хабиров назвал достойным результат капремонта школ в Башкирии

В Башкирии по нацпроекту «Молодежь и дети» и партийному проекту «Новая школа» приводят в порядок 42 школы. Из них 36 планируют сдать уже в этом году, строительная готовность составляет почти 97%, сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Как отметил руководитель региона, изменения затронут почти 20 тысяч школьников в разных городах и районах.

«Крыши, фасады, окна, инженерные коммуникации, внутренняя отделка — обновляем все», — написал Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что вместе с ремонтом зданий в школах меняется и подход к обучению: открываются новые профильные классы и дополнительные кружки, библиотеки становятся центрами притяжения, а занятия физкультурой становятся действительно интересными.

«Поэтому в благодарность от школьников ждем только хороших оценок», — добавил он.

Радий Хабиров назвал программу модернизации школ одной из самых эффективных, отметив, что ее инициировал президент России Владимир Путин. В прошлом году к программе добавились детские сады и колледжи — сейчас в республике ремонтируются 6 садиков и 6 учреждений среднего профессионального образования.

«По-моему, результат достойный», — резюмировал Радий Хабиров.

Ранее Радий Хабиров поручил кабмину Башкирии побывать 1 сентября в школах.