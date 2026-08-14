Башкирия вошла в топ-4 регионов по итогам конкурса «УМНИК-2026»

Башкортостан занял четвёртое место в России по итогам конкурса «УМНИК-2026» для студентов, аспирантов и молодых учёных. От республики на участие было подано 193 заявки, из которых поддержку получили 26 разработок. Это один из лучших показателей среди регионов страны.
Всего на конкурс поступило 3378 заявок из 79 регионов, победителями стали 500 проектов. 85% поддержанных проектов соответствуют тематикам в сфере медицины, средств производства, биоэкономики и других ключевых отраслей.
Особенностью юбилейного сезона стал акцент на запросы реального сектора экономики: 24 компании предложили 355 технологических вызовов, и 130 проектов-победителей по всей стране создавались специально под эти нужды.
Ранее Радий Хабиров поручил ускорить подготовку к открытию математического лицея.
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