В школах и детских садах Башкирии пройдут антитеррористические учения

18 августа во всех образовательных организациях республики пройдут всероссийские антитеррористические учения. Руководители школ и детсадов, педагоги и сотрудники охраны отработают действия при захвате заложников, применении зажигательных смесей и атаках беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе министерства просвещения РБ.

Мероприятие проводится по всей стране 18–19 августа по поручению Президента РФ. В этом году к учениям впервые присоединились дошкольные образовательные учреждения. Как отметил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев на заседании правительственной комиссии по ЧС, в ходе учений будет проверена практическая готовность педагогов и руководителей к действиям при нескольких возможных угрозах.

В Башкортостане, как и в других регионах, особое внимание уделяется комплексной отработке алгоритмов поведения: педагоги и охрана должны знать, как действовать в случае террористической опасности, а также при возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Инструктажи проводят сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии.

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