В Башкирии предложили снизить квоту для олимпиадников при поступлении

Член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Айгуль Исмагилова на пресс-конференции в ИА «Башинформ» выступила с инициативой ограничить долю поступающих по результатам олимпиад до 10–15%. По её словам, сейчас олимпиадники занимают слишком много бюджетных мест, оставляя за бортом даже тех, кто сдал ЕГЭ на высокие баллы.

«Олимпиады — это хорошо, они расширяют кругозор ребёнка. Но сейчас доля олимпиадников в высших учебных заведениях слишком высокая. Мы считаем, что ее необходимо снизить до 10-15%, а освободившиеся места направить на увеличение бюджетных мест и целевого набора», — заявила спикер.

Айгуль Исмагилова также высказалась о доступности высшего образования. По её наблюдениям, плата за обучение на отдельных специальностях, например на стоматолога, достигает 350–400 тысяч рублей в год, что делает образование недоступным для среднестатистических граждан.

«Возвращаемся к тому времени, когда образование становится непозволительной роскошью. Так не должно быть! Образование должно быть большей частью бесплатно либо, если это коммерция, — доступной», — подчеркнула она.

В качестве системного решения партия предлагает довести долю расходов на социальную сферу до 10% от ВВП, чтобы обеспечить достойное будущее для детей и их семей.