В Башкирии предложили снизить квоту для олимпиадников при поступлении

Член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Айгуль Исмагилова на пресс-конференции в ИА «Башинформ» выступила с инициативой ограничить долю поступающих по результатам олимпиад до 10–15%. По её словам, сейчас олимпиадники занимают слишком много бюджетных мест, оставляя за бортом даже тех, кто сдал ЕГЭ на высокие баллы.
«Олимпиады — это хорошо, они расширяют кругозор ребёнка. Но сейчас доля олимпиадников в высших учебных заведениях слишком высокая. Мы считаем, что ее необходимо снизить до 10-15%, а освободившиеся места направить на увеличение бюджетных мест и целевого набора», — заявила спикер.
Айгуль Исмагилова также высказалась о доступности высшего образования. По её наблюдениям, плата за обучение на отдельных специальностях, например на стоматолога, достигает 350–400 тысяч рублей в год, что делает образование недоступным для среднестатистических граждан.
«Возвращаемся к тому времени, когда образование становится непозволительной роскошью. Так не должно быть! Образование должно быть большей частью бесплатно либо, если это коммерция, — доступной», — подчеркнула она.
В качестве системного решения партия предлагает довести долю расходов на социальную сферу до 10% от ВВП, чтобы обеспечить достойное будущее для детей и их семей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.