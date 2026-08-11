В селе Башкирии начали строить новую детскую школу искусств

В селе Верхние Киги Кигинского района стартовало строительство нового здания школы искусств. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.
Школа строится по федеральной программе «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств». В новом здании с площадью 2630 квадратных метров разместятся концертный зал, хореографические классы, мастерские.
«Всё то, чего так долго ждали и преподаватели, и дети. Мы не просто строим стены — мы соединяем возможности. С одной стороны — обновлённая инфраструктура. С другой — молодые специалисты. Вместе это и есть развитие культуры на территории. Чтобы у ребят из районов были те же шансы, что и у городских. Чтобы они могли учиться, творить и оставаться здесь», — сообщил премьер-министр.
Ранее Башинформ писал о том, какие школы откроются в 2026 году в Башкирии.
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