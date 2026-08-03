Какие школы откроются в 2026 году в Башкирии

Школы, построенные за последние два года в Башкирии, являются лучшими образцами образовательных учреждений в стране. Например, самая большая школа в ПФО в Кузнецовском Затоне Уфы, полилингвальные лицеи и гимназии с возможностью изучения трех или более языков. Власти республики закрепили важное правило: ежегодно выделять средства из бюджета региона на модернизацию образовательных организаций. В этом году в программу обновления образовательных учреждений включено 54 объекта: 42 школы, 6 детских садов и 6 колледжей. Уже с 1 сентября более 28,5 тысячи школьников и студентов смогут посещать обновленные учебные заведения.
Республика не только выполняет ключевые задачи, которые ставит минпросвещения страны, но и выдвигает перед собой более высокие и амбициозные цели. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе отметил первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев. Он заявил, что наглядным примером является город Уфа. Только в этом году в башкирской столице будет обновлено 16 школ. По словам вице-премьера, город получает не только региональную и федеральную поддержку, но и поддержку от различных проектов и программ.
Всего по республике в этом году откроются 42 обновленные школы. Урал Кильсенбаев отметил, что ремонт служит импульсом для комплексной перезагрузки школ. Учреждения получают не только новые стены, но и собственные концепции развития: с сентября в школах откроются предпрофессиональные классы. В качестве примера вице-премьер привёл школу № 6 в Кумертау, где сделают упор на медицину и кадетское направление, внедрят модель «Школа полного дня» с IT-кружками и генетикой, а библиотеку превратят в информационный центр. В каждой школе формируется план внеурочной деятельности, заключаются соглашения с вузами и предприятиями. В планировании дизайна и зонирования участвуют сами ученики и родители, чтобы школа стала по-настоящему удобной для всех.
Благодаря экономии средств, в регионе также начали капремонт школы № 5 в селе Раевский Альшеевского района. Сегодня строительная готовность объекта составляет 11%. На первый взгляд цифра может показаться небольшой, однако за ней уже стоит большой объем выполненных работ: ведутся демонтажные работы, устройство гидроизоляции фундамента, ремонт кровли, подрядная организация активно наращивает темпы строительства. При сохранении заданного темпа уже в декабре этого года дети села Раевский начнут обучение в обновленной школе.
Новоселье после капитального ремонта в этом году отметят не только в школах, но и в колледжах и техникумах республики. Сегодня система среднего профессионального образования — ключевое звено подготовки кадров. Ежегодно более 60% девятиклассников выбирают колледжи, идут осваивать востребованные профессии. Поэтому это направление для республики также является приоритетным. Как отмечал Глава республики Радий Хабиров, в регионе будут приведены в порядок все «подуставшие» колледжи.
Капремонт колледжей продолжают и в рамках соответствующей региональной программы. За три года на эти цели из бюджета республики выделили 1,2 млрд рублей, отремонтировали 38 зданий.
«Мы приняли решение выделять каждый год по 500 млн рублей на модернизацию материально-технической базы колледжей, оснащение их современным оборудованием, помимо того, что мы получаем по федеральной программе. Это существенные средства. Через несколько лет мы приведем в порядок все наши "подуставшие" колледжи», — ранее отмечал Радий Хабиров.
В 2026 году апгрейд получат 6 колледжей республики. Первый вице-премьер правительства региона Урал Кильсенбаев отметил, что их готовность составляет 96,8%. Уже завершены работы в Стерлитамакском политехническом колледже и Бирском медико-фармацевтическом колледже.
На завершающем этапе находятся общежитие Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, общежитие Уфимского колледжа отраслевых технологий, учебный корпус Уфимского машиностроительного колледжа и общежитие Учалинского колледжа горной промышленности. Кильсенбаев доложил, что на данный момент на объектах завершаются отделочные работы, монтаж оборудования и благоустройство территорий. Во всех средних профессиональных заведениях уже к началу нового учебного года студенты будут обучаться и проживать в современных, комфортных условиях.
Программа капитального ремонта помогает колледжам не только улучшать здания, но и привлекать больше абитуриентов. Например, в обновленном в Стерлитамакском политехническом колледже получили в два раза больше документов, чем годом ранее. Об этом «Башинформу» рассказал директор учебного заведения Александр Митрошкин.
«Это уже вторая отремонтированная площадка политехнического колледжа, что, безусловно, положительно сказывается как на качестве обучения, так и на культуре. Сумма капитального ремонта составила более 116 млн рублей. За счет от внебюджетной деятельности приобрели мебель в аудитории, актовый зал и оборудование для спортивного зала», — рассказал Александр Митрошкин.
Директор УТЭК Роза Аслаева выразила схожее мнение. По её словам, улучшение материальной базы и пересмотр образовательных программ совместно с работодателями способствуют к подготовке высококвалифицированных специалистов.
«У нас есть четыре крупных работодателя. Мы провели значительную работу по обновлению рабочих программ и учебных планов совместно с ними. В результате сократился срок обучения по ряду специальностей. На современных площадках и базах студенты получат более практико-ориентированное образование», — сказала Роза Аслаева.
Для самых маленьких жителей республики в дошкольных образовательных учреждениях также создаются лучшие условия. В республике успешно реализуется программа капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений. Она направлена на комплексное обновление инфраструктуры детских садов для создания безопасных, комфортных и современных условий для воспитания и обучения детей. В приоритете — значительное улучшение материально-технической базы, что позволит в полной мере реализовывать актуальные образовательные программы для дошкольников.
По детским садам готовность составляет 75,3 процента. В Сибае уже завершён капремонт детского сада «Светлячок». Также высокий темп обеспечен в детском саду № 218 Уфы — 98%. Работы на остальных объектах идут по графику.
Благодаря региональному проекту «Поддержка семьи» преображается и детсад № 5 в городе Агидели. Стены здания готовят под финишную отделку. На территории обновляются беседки и ограждения.
В детском саду № 218 Октябрьского района Уфы тоже изменения — уже по нацпроекту «Молодёжь и дети». Воспитанников будут ждать отремонтированный фасад здания, коридоры и лестницы, новая настенная и напольная плитка.
В столице республики в рамках регионального проекта «Поддержка семьи» проводится капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «ПИН и ГВИН». Проект предусматривает комплексную модернизацию здания и прилегающей территории. На сегодняшний день строители активно ведут внутренние отделочные работы. В санузлах и моечных помещениях групп производится укладка настенной и напольной плитки. Параллельно ведутся работы по отделке фасада здания. Кроме того, в настоящее время решается вопрос благоустройства прилегающей территории.
Проведение капремонта позволит детским садам современную, безопасную и комфортную образовательную среду, полностью соответствующую всем современным стандартам и требованиям.
Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил взять на контроль объекты в селе Целинное Хайбуллинского района и селе Верхние Киги Кигинского района, По его словам, завершение ремонта в срок является обязательным условием для получения федеральной поддержки в дальнейшем.
В обоих муниципалитетах задерживаются сроки капремонта детских садов. Строительная готовность последнего объекта составляет лишь 36 процентов. Основной причиной отставания являются недостаточные темпы работы подрядной организации. По каждому из этих объектов организован ежедневный контроль. Подрядчикам поставлена задача увеличить количество рабочих на строительных площадках, обеспечить работу в усиленном режиме и принять исчерпывающие меры для сокращения отставания от графика.
«Если мы что-то не сдадим в срок, то на следующий год нам подрежут федеральные субсидии. Это единственная возможность привести в порядок наши школы. Это ЧП, этого нельзя допускать. Мы не имеем права терять эти деньги. Должна быть 100% исполняемость», — подчеркнул Радий Хабиров.
Работа по модернизации образовательных учреждений продолжается. На 2027 год заключено соглашение на обновление 31 объекта (в том числе 18 школ, 8 детских садов и 5 колледжей). На 2028 год сформирована и направлена заявка на модернизацию 422 объектов — 268 школ, 141 детского сада и 13 колледжей.
Главный результат модернизации образовательных учреждений — успехи школьников и студентов. Ученики из Башкирии показали впечатляющие результаты на ЕГЭ-2023: 210 стобалльных работ, что значительно больше, чем в прошлом году (159 работ).
«За последние несколько лет с помощью федеральных средств, президентской программы капитального ремонта школ мы значительно обновили школьную инфраструктуру. И видим, что ребята реагируют на это хорошими знаниями. Работаем дальше, чтобы результаты были еще лучше», — отметил Глава республики Радий Хабиров.
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