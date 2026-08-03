Какие школы откроются в 2026 году в Башкирии

Школы, построенные за последние два года в Башкирии, являются лучшими образцами образовательных учреждений в стране. Например, самая большая школа в ПФО в Кузнецовском Затоне Уфы, полилингвальные лицеи и гимназии с возможностью изучения трех или более языков. Власти республики закрепили важное правило: ежегодно выделять средства из бюджета региона на модернизацию образовательных организаций. В этом году в программу обновления образовательных учреждений включено 54 объекта: 42 школы, 6 детских садов и 6 колледжей. Уже с 1 сентября более 28,5 тысячи школьников и студентов смогут посещать обновленные учебные заведения.

Перезагрузка школ

Республика не только выполняет ключевые задачи, которые ставит минпросвещения страны, но и выдвигает перед собой более высокие и амбициозные цели. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе отметил первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев. Он заявил, что наглядным примером является город Уфа. Только в этом году в башкирской столице будет обновлено 16 школ. По словам вице-премьера, город получает не только региональную и федеральную поддержку, но и поддержку от различных проектов и программ.

Всего по республике в этом году откроются 42 обновленные школы. Урал Кильсенбаев отметил, что ремонт служит импульсом для комплексной перезагрузки школ. Учреждения получают не только новые стены, но и собственные концепции развития: с сентября в школах откроются предпрофессиональные классы. В качестве примера вице-премьер привёл школу № 6 в Кумертау, где сделают упор на медицину и кадетское направление, внедрят модель «Школа полного дня» с IT-кружками и генетикой, а библиотеку превратят в информационный центр. В каждой школе формируется план внеурочной деятельности, заключаются соглашения с вузами и предприятиями. В планировании дизайна и зонирования участвуют сами ученики и родители, чтобы школа стала по-настоящему удобной для всех.

Благодаря экономии средств, в регионе также начали капремонт школы № 5 в селе Раевский Альшеевского района. Сегодня строительная готовность объекта составляет 11%. На первый взгляд цифра может показаться небольшой, однако за ней уже стоит большой объем выполненных работ: ведутся демонтажные работы, устройство гидроизоляции фундамента, ремонт кровли, подрядная организация активно наращивает темпы строительства. При сохранении заданного темпа уже в декабре этого года дети села Раевский начнут обучение в обновленной школе.