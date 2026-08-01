Почти 1000 учеников сядут за парты обновлённой школы в Кумертау 1 сентября

В Кумертау завершается масштабная реконструкция школы № 6 в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети». Объект посетил министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин ранее и высоко оценил темпы работ.

В здании школы 1990 года постройки полностью обновлены коммуникации: от отопления до вентиляции. Заменены все окна, двери, полы и кровля. Отремонтирован фасад — школа теперь выглядит современно и ярко. Благоустроена территория: новая спортивная площадка, асфальт и забор. Установлены самые современные системы безопасности: видеонаблюдение, контроль доступа и пожарная сигнализация.

Школа № 6 всегда славилась своим характером. Здесь гармонично сочетаются патриотическое воспитание и актуальные научные знания, что позволяет подготовить всесторонне развитых и востребованных специалистов будущего. В школе действуют «Кадетские классы правоохранительной направленности», которые тесно сотрудничают с Министерством внутренних дел РБ и местным отделом МВД. С 1 сентября 2026 года открывается медицинский класс.

«Завершение капитального ремонта позволит создать современные, безопасные и комфортные условия для обучения более 1000 обучающихся. Материально-техническая база позволит внедрить инновационные модули внеурочной деятельности: „Основы управления БПЛА“, „Нейрум“ (ИИ), „Основы военной подготовки“, а также реализовать проект „Школа полного дня“. В настоящее время идет процесс согласования о присвоении школе имени Героя России Данилы Емельянова, выпускника школы», — рассказал Ильдар Мавлетбердин.

Ранее сообщалось, что День знаний в Башкирии пройдет под знаком Года единства народов.