День знаний в Башкирии пройдет под знаком Года единства народов

1 сентября во всех школах, колледжах и вузах республики пройдут торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. В 2026 году главной темой праздника станет Год единства народов России, объявленный президентом страны.
Решение о том, что главной темой Дня знаний в 2026 году станет Год единства народов России, принято на федеральном уровне. Соответствующие рекомендации по проведению праздничных мероприятий разработаны министерством просвещения России.
Согласно рекомендациям, торжественные линейки в образовательных учреждениях начнутся с церемонии выноса, поднятия Государственного флага РФ и исполнения Государственного гимна. В школах и колледжах прозвучат поздравления и напутственные слова от руководителей учреждений и почетных гостей. Особое внимание организаторы рекомендуют уделить приглашению на праздничные мероприятия ветеранов боевых действий, участников СВО, представителей многодетных и многопоколенных семей, а также успешных выпускников и представителей национально-культурных объединений, чьи выступления будут посвящены дружбе народов и общей ответственности за будущее России .
Во всех образовательных организациях учебный год начнется с первого занятия проекта «Разговоры о важном».
Добавим, что в Башкирии 2026 год также объявлен Годом большой и дружной семьи, что усиливает воспитательный акцент на преемственности поколений и семейных ценностях.
Ранее сообщалось, что в Башкирии вырос интерес к педагогическим специальностям.
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