В Башкирии вырос интерес к педагогическим специальностям

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ «О дополнительных мерах поддержки учителей», который закрепляет особый статус педагога и повышает престиж профессии.

Документ вводит системные гарантии для педагогов по всей стране. Среди ключевых нововведений — присвоение звания «Ветеран труда» при стаже от 25 лет, право на бесплатное посещение государственных музеев не реже раза в месяц, бесплатная юридическая помощь по профессиональным вопросам и защита от угрозы жизни и здоровью. Для молодых специалистов предусмотрено обязательное наставничество сроком не менее года, а педагоги получат бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам.

Как отметил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин, уже сейчас в регионе заметен рост интереса к педагогическим направлениям — и федеральные гарантии, и региональные меры поддержки делают профессию учителя все более привлекательной для абитуриентов. Рост престижа профессии уже подтверждается цифрами. Количество заявлений в педагогические вузы страны выросло с 455 до почти 585 тысяч. В Башкортостане конкурс на отдельные педагогические направления достигает 36 человек на место.

«Учитель – самая важная, почетная и гуманная профессия. Значение профессионального мастерства, особенно в такой общественно-важной сфере, как воспитание подрастающего поколения, трудно переоценить», - подчеркнул министр.

Он добавил, что в Башкортостане к федеральным мерам добавляются собственные региональные программы поддержки. Среди них — доплаты молодым специалистам, премии учителям, подготовившим стобалльников, премии Главы республики победителям межрегионального конкурса, субсидии на аренду жилья и программа «Земский учитель». В республике также запущена программа бесплатного санаторно-курортного лечения для педагогов. В 2026 году Башкортостан намерен привлечь в сельскую местность еще 27 учителей по программе «Земский учитель».

У будущих педагогов есть еще шанс — в колледжах республики прием документов продолжается до 15 августа. Выпускники 9-х классов могут получить профессию учителя начальных классов, воспитателя, педагога физкультуры и другие специальности.