В школах России с 1 сентября усилят региональный компонент профориентации

С начала нового учебного года в рамках курса «Россия — мои горизонты» школьники 6–11-х классов начнут изучать экономику и рынок труда своих регионов. Соответствующее нововведение станет частью единой модели профориентации «Билет в будущее» и охватит более 8,5 миллиона учеников по всей стране, говорится в сообщении минпросвещения России.

Как уточнили в ведомства, программа предполагает проведение не менее восьми занятий, посвященных экономике региона, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным траекториям на местах. Программа была апробирована в пилотном режиме в 75 субъектах.

«Сегодня профориентационная работа со школьниками — неотъемлемая часть образовательного процесса. Важно не просто познакомить ребят с различными специальностями, а помочь им увидеть реальные возможности для обучения, профессионального развития и трудоустройства, — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. — С 1 сентября на занятиях курса „Россия — мои горизонты“ молодые люди будут узнавать о ведущих предприятиях, ключевых отраслях экономики и востребованных профессиях своей малой родины, знакомиться с современными производствами и успешными специалистами. Такой подход поможет детям осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут, а регионам подготовить мотивированные кадры с учетом потребностей экономики».

Особое внимание в новой редакции курса будет уделено аграрным профессиям. Школьникам расскажут о развитии сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в отрасли.

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