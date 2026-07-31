Колледжи Башкирии приняли более 98 тысяч заявлений - Ильдар Мавлетбердин

Приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования Башкирии бьет рекорды по числу поданных заявлений. По состоянию на 30 июля абитуриенты направили 98 471 заявление на 24 318 бюджетных мест, что составляет конкурс более четырех человек на место. Об этом сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

И это еще не окончательные цифры, прием заявлений в колледжи продолжится до 15 августа.

По словам главы ведомства, интерес к рабочим и инженерным специальностям среди молодежи продолжает расти. В 2026/2027 учебном году обучение в колледжах региона доступно по 45 профессиям и 119 специальностям. Основной упор сделан на очную форму обучения.

«Статистика этого года показывает значительный рост интереса школьников к колледжам, — отметил Ильдар Мавлетбердин на своей странице в МАХ. — Молодое поколение выбирает рабочие и инженерные специальности как осознанный шаг к успешной карьере».

Наиболее популярными направлениями у абитуриентов стали информатика и вычислительная техника, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, машиностроение, здравоохранение и медицинские науки, юриспруденция, а также образование и педагогические науки.

На сегодняшний день в республике функционируют 90 колледжей и 43 их филиала, а также пять государственных вузов, реализующих программы среднего профессионального образования. И как подчеркнул министр, льготные категории граждан, включая участников специальной военной операции и их детей, имеют право на зачисление в первую очередь. Целевики, заключившие договор с будущим работодателем, также проходят первыми.