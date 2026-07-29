Приемная кампания в колледжах Башкирии продолжится до 15 августа

Пока в вузах прием документов на бюджет завершен, у выпускников еще есть шанс получить востребованную профессию в системе среднего профессионального образования. В большинстве колледжей заявления принимаются до 15 августа.
Как ранее писал «Башинформ», в этом году абитуриентам колледжей и техникумов республики доступно 24 318 бюджетных мест — это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. При этом, по данным минобразования РБ, сегодня 66% выпускников школ поступают в колледжи, выбирая специальности, которые отвечают потребностям цифровой экономики.
Самые востребованные направления, как и в целом по стране, — медицина, ИТ-технологии, сферы образования, услуг и нефтегазовая отрасль.
Подать документы можно несколькими способами: лично в приемной комиссии либо онлайн через портал «Госуслуги».
Добавим, что в 2026 году Башкирия вновь стала победителем конкурса, организованного минпросвещения России. По итогам этого конкурса, проведенного в апреле, в республике в 2027 году появятся еще восемь кластеров среднего профессионального образования. На модернизацию колледжей по направлениям машиностроение, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм, сфера услуг и педагогика выделен 691 миллион рублей.
Таким образом, к 2027 году в республике будет функционировать 35 кластеров, созданных в рамках проекта «Профессионалитет». К этому же времени 42% государственных колледжей Башкортостана будут полностью модернизированы.
Всего на реализацию проекта привлечено более 3 миллиардов рублей федеральных субсидий, из которых 1,7 миллиона рублей выделено из республиканского бюджета.
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