Восемь колледжей Башкирии получат гранты на создание кластеров

По результатам конкурсного отбора на базе учреждений среднего профессионального образования Башкирии будут созданы 8 новых кластеров. На эти цели привлечено 692 млн рублей федеральных субсидий, сообщил на оперативном совещании правительства в понедельник Глава республики Радий Хабиров.
— Это уникальный шанс, привести в порядок все наши колледжи. Я очень рад за Белебеевский, Хайбуллинский, Мелеузовский районы, Уфу, Сибай, Белорецк. С учетом нашей республиканской части финансирования в следующем году эти колледжи получат более 1 млрд рублей. Это, конечно же, новые учебные мастерские, новое оборудование, но нельзя забывать и про общежития, чтобы наши дети жили в хороших условиях, — сказал Радий Хабиров.
В списке победителей Белебеевский гуманитарно-технический колледж, Белорецкий многопрофильный профессиональный колледж, Уфимский торгово-экономический колледж, Уфимский колледж индустрии, питания и сервиса, Мелеузовский индустриальный колледж, Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники, Акъярский горный колледж им. И. Тасимова и Сибайский многопрофильный профессиональный колледж.
Руководитель региона отметил, что на сегодняшний день в республике действуют 27 кластеров СПО. Всего на их создание региону удалось привлечь из федерального бюджета около 3,5 млрд рублей. К следующему году их количество вырастет уже до 35.
Ранее сообщалось, что Башкирия является одним из лидеров по количеству кластеров СПО.
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