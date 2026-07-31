Устная часть в ЕГЭ по истории может появиться к 2030 году

Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в Единый государственный экзамен по истории, в дальнейшем аналогичный формат может быть введен и в экзамене по литературе. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет, в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир — к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», — приводит РИА Новости слова главы Рособрнадзора.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре уже обсуждали возможность введения устного экзамена по истории для девятиклассников. С 2028 года, по поручению президента, этот предмет станет третьим обязательным на ОГЭ. Однако для ЕГЭ устная часть пока остаётся новацией. Сейчас устный формат на ЕГЭ существует только по иностранным языкам.

Ранее сообщалось, что призёрам школьных олимпиад хотят отменить автоматический проход на этапы.