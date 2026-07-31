Устная часть в ЕГЭ по истории может появиться к 2030 году

Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в Единый государственный экзамен по истории, в дальнейшем аналогичный формат может быть введен и в экзамене по литературе. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.
«Мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет, в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир — к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», — приводит РИА Новости слова главы Рособрнадзора.
Напомним, ранее в Рособрнадзоре уже обсуждали возможность введения устного экзамена по истории для девятиклассников. С 2028 года, по поручению президента, этот предмет станет третьим обязательным на ОГЭ. Однако для ЕГЭ устная часть пока остаётся новацией. Сейчас устный формат на ЕГЭ существует только по иностранным языкам.
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