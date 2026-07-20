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11:01 (UTC+5), 20 Июля 2026

Призёрам школьных олимпиад хотят отменить автоматический проход на этапы

Проект приказа пока находится на общественном обсуждении.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина

Министерство просвещения России опубликовало проект приказа с поправками в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Одно из ключевых нововведений — с 1 сентября 2027 года победители и призёры прошлых лет могут лишиться автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Им придётся заново начинать путь со школьного этапа.

Как пояснили в минпросвещения, это сделано для того, чтобы участники подтверждали свой уровень каждый год, а не пользовались прошлыми заслугами. Сейчас «автопроходчики» ежегодно составляют около трети всех финалистов.

Кроме того, уже с 1 сентября 2026 года предлагается ужесточить наказание за нарушения: школьника, удалённого с олимпиады за использование телефона или микронаушников, могут отстранить от участия по всем предметам до конца учебного года, а не только по одному. Запрет на средства связи хотят распространить на все этапы — включая школьный и муниципальный.

Также проект предусматривает, что результаты перепроверки работ центральной предметно-методической комиссией станут обязательными для региональных жюри — это должно повысить качество проверки.

Документ пока находится на общественном обсуждении — решение по поправкам будет принято позже.

Ранее сообщалось, что в школах Башкирии для 8-х и 10-х классов изменят программу ОБЗР.

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