Приём в вузы Башкирии выходит на финишную прямую

До завершения приёма документов на бакалавриат и специалитет осталось всего несколько дней. В госкомитете РБ по науке и высшему образованию напомнили абитуриентам о главных этапах зачисления, чтобы никто не упустил свой шанс.
Как пояснили в ведомстве, подача заявлений — лишь первый шаг. Теперь наступает самый ответственный момент: выбор приоритетного направления и подача согласия на зачисление.
До 1 августа — решения по первой волне
Поступление на бюджетные места проходит в два этапа. В приоритетном порядке (первая волна) закрывается 80% мест. Согласие на зачисление необходимо подать до 1 августа. Приказы о зачислении будут опубликованы 3 августа.
Оставшиеся 20% мест распределят во вторую волну. Для участия в ней согласие нужно подать до 12 часов (по московскому времени) 6 августа. Приказы выйдут 8 августа.
Как и куда подавать
Согласие на зачисление — главный документ. Без него абитуриента не зачислят даже с самыми высокими баллами. Подать его можно двумя способами: через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуг» или лично в приёмной комиссии вуза.
При этом подать согласие можно только на одно направление в одном вузе, поэтому выбирать нужно осознанно.
Важные нюансы
Специалисты рекомендуют не откладывать подачу согласия на последние часы — портал может зависнуть, а в приёмной комиссии образоваться очереди.
Кроме того, стоит ежедневно отслеживать конкурсные списки, которые вузы обновляют в реальном времени. Также важно помнить, что 3 и 8 августа — дни, когда любые изменения в согласии уже невозможны. Отозвать или подать новое заявление в эти даты нельзя, все решения принимаются заранее.
Для поступающих в магистратуру и аспирантуру сроки устанавливает каждый вуз самостоятельно — как правило, приём продлевается до конца августа. Для целевиков, подававших заявки через портал «Работа в России», необходимо проверить статус — договор с заказчиком должен быть подписан до начала учебного года.
По данным госкомитета РБ по науке и высшему образованию, в Башкортостане абитуриентам выделено 17 тысяч бюджетных мест, включая СПО. На бакалавриат и специалитет приходится более 11 тысяч мест. Это значит, что около 75% выпускников школ республики смогут поступить на бюджет.
Кроме того в регионе расширены льготные категории: супруги бойцов, погибших в зоне СВО, имеют право на бесплатное обучение и поступление без экзаменов.
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