В Башкирии стартовала приёмная кампания в вузы и колледжи

Сегодня, 20 июня, по всей России, в том числе в Башкортостане, началась приёмная кампания в вузы, колледжи и техникумы. Главное нововведение — подача документов через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Также предусмотрены «дни тишины» 3 и 7 августа, когда абитуриенты не смогут отзывать заявления и согласия.

Ранее председатель госкомитета республики по науке и высшему образованию Светлана Мустафина в интервью ЦУР Башкортостана сообщила, что в этом году абитуриентам региона выделено 17 тысяч бюджетных мест, включая среднее профессиональное образование. Только на бакалавриат и специалитет приходится более 11 тысяч мест.

«Я считаю, что в этом году нашим абитуриентам очень повезло», — отметила Мустафина. По её данным, в 2026 году школу окончат более 16 тысяч ребят, так что конкурс будет, но возможности для поступления достаточно широкие.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что в целом по стране абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест в учреждениях СПО и свыше 620 тысяч — в вузах. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, что в этом году больше мест выделено на подготовку педагогов, врачей и инженерно-технические специальности. Традиционно 73% бюджетных мест распределяется региональным университетам.

В Башкирии также расширены льготные категории. Как рассказала Светлана Мустафина, теперь правом на бесплатное обучение и поступление без экзаменов обладают супруги бойцов, погибших в зоне СВО. Участники спецоперации и их дети также могут поступать по отдельной квоте.

Ранее в минобрнауки раскрыли новые правила приемной кампании 2026 года.