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14:55 (UTC+5), 20 Июля 2026

Рособрнадзор разработает устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам

Разработка модели устного экзамена начнётся в ближайшее время, а её постепенное внедрение запланировано до 2030 года.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина
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В ближайшие годы в Едином государственном экзамене по гуманитарным дисциплинам может появиться устная часть. Об этом на пресс-конференции, посвящённой итогам пересдачи ЕГЭ, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам главы ведомства, разработка модели устного экзамена начнётся в ближайшее время, а её постепенное внедрение запланировано до 2030 года.

«В гуманитарных предметах в ближайшие годы надо разработать модель устной части и ее постепенно внедрять. В этом направлении мы будем совершенствоваться с горизонтом до 2030 года», — цитирует Анзора Музаева ТАСС.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре уже обсуждали возможность введения устного экзамена по истории для девятиклассников. С 2028 года, по поручению президента, этот предмет станет третьим обязательным на ОГЭ. Однако для ЕГЭ устная часть пока остаётся новацией. Сейчас устный формат на ЕГЭ существует только по иностранным языкам.

Ранее сообщалось, что призёрам школьных олимпиад хотят отменить автоматический проход на этапы.

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