В школах Уфы обновят кабинеты музыки, рисования и физики

К началу нового учебного года в школах Уфы пройдёт переоснащение учебных кабинетов. Образовательные учреждения получат современные средства обучения и воспитания по предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физика».
Для кабинетов музыки закупят музыкальные центры и переносные акустические системы. Кабинеты изобразительного искусства оснастят мольбертами и этюдниками, а также комплектами гипсовых моделей и портретами великих художников. В кабинетах физики появится новое демонстрационное и лабораторное оборудование.
В пресс-службе мэрии Уфы отметили, что работа по оснащению школ ведётся системно. В 2025 году в рамках нацпроекта были оборудованы кабинеты труда и основ безопасности и защиты Родины. Для них приобрели станки, швейные машинки, кухонное оборудование, а также тактические тренажёры, макеты для изучения основ гражданской защиты и современные средства индивидуальной защиты. По количеству оснащаемых школ республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе.
Ранее сообщалось, что первоклассникам в России официально запретили задавать уроки на дом.
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