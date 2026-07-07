Первоклассникам в России официально запретили задавать уроки на дом

С началом нового учебного года 2026/27 школьников, которые пойдут в первый класс, освободят от уроков на дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное письмо министерства просвещения.

Согласно документу, из правил окончательно убрали пункт о том, что детям можно задавать суммарно до часа самостоятельной работы. Теперь эта норма для первого класса исключена полностью.

Ранее «Башинформ» публиковал инструкцию для родителей, как записать ребёнка в школу в 2026 году.