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06:11 (UTC+5), 07 Июля 2026

В школах Башкирии продолжают обновлять кабинеты труда и ОБЗР

Модернизация продолжится до 2030 года — кабинеты физики, музыки и ИЗО тоже получат всё необходимое.

Фото: Инсаф Хужабирганов | Архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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В Башкирии в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» продолжают обновлять школьные мастерские и кабинеты основ безопасности и защиты Родины. Вместо старых парт и плакатов там появляются настоящие станки, швейные машинки, тренажёры и манекены. Теперь ученики не просто читают про устройство вещей или правила безопасности, а сразу пробуют всё руками — пилят, шьют, собирают, программируют.

В 2025 году новое оборудование и инструменты поставили в лицей № 2 Дюртюлей. Результаты уже видны: в прошлом году один из лицеистов стал призёром регионального этапа ВсОШ по труду, а в 2026 году занял III место с проектом электронных часов в республиканском конкурсе в номинации «Техническое творчество».

В Благовещенске обновили кабинеты сразу в семи школах. В школе № 4 имени Першина дети изучают беспилотники — учатся их проектировать и управлять ими.

Как отметили в региональном минпросвещения, Башкортостан входит в число лидеров в проекте по БАС, в нем участвуют 20 школ и один колледж.

Модернизация продолжится до 2030 года — кабинеты физики, музыки и ИЗО тоже получат всё необходимое. Это поможет ребятам не только успешно сдавать экзамены, но и становиться первоклассными специалистами, которые будут развивать нашу республику, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что первоклассникам в России официально запретили задавать уроки на дом.

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