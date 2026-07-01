В Уфимском университете создан первый в Башкирии вузовский совет по ИИ

Ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров возглавил первый в республике вузовский совет по применению искусственного интеллекта в образовании. Такое решение принято на первом заседании совета, где также утвердили его состав и план работы, определили участников рабочих групп из числа преподавателей, специалистов и экспертов университета.

— Сегодня остро назрела необходимость перевести использование ИИ из хаотичной практики в управляемую систему с понятными правилами, четкими границами применения, ответственными лицами, ясной педагогической целью, защитой прав преподавателей и обучающихся. Решением этих задач и займется созданный в нашем вузе совет по применению искусственного интеллекта в образовании, — подчеркнул ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Напомним, что вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме в Тюмени, подчеркнул, что сегодня студенты используют ИИ не только для поиска информации, но и для сложного анализа, проверки гипотез и решения прикладных задач. По его словам, главная миссия высшей школы — предоставить учащимся инструменты для усиления их способностей.

Уфимский университет видит свою задачу в том, чтобы дать не просто образование, а воспитать у студентов новый тип мышления.

Как рассказала заведующая кафедрой вычислительной математики и кибернетики, профессор Гюзель Шахмаметова, внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс должно идти по двум уровням.

— Базовый включает изучение основ эффективного использования ИИ для студентов и преподавателей: правильное написание запросов, постановка целей и задач. Продвинутый вариант предполагает внедрение модулей по ИИ в непрофильные образовательные программы, разработку методических рекомендаций, курсов по методике преподавания ИИ, — пояснила эксперт.

В совокупности с базовым уровнем продвинутый даст возможность разработать системный подход к обучению технологиям и использованию инструментов ИИ для решения профессиональных задач, а также сформировать у студентов и преподавателей долгосрочные компетенции в области искусственного интеллекта.

Отметим, что Уфимский университет очень оперативно адаптируется к новым реалиям. Во всех образовательных программах вуза уже есть дисциплины и модули по ИИ с разной степенью погружения в эту область. В этом году УУНиТ начал подготовку топ IT-специалистов с компетенциями руководителей групп разработчиков и освоением технологий ИИ. Показательно и то, что в рейтинге портала SuperJob УУНиТ стабильно входит в двадцатку ведущих вузов России по уровню зарплат выпускников IT-направлений.

О том, как процесс внедрения ИИ идет в российских вузах – читайте здесь.