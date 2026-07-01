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05:44 (UTC+5), 01 Июля 2026

В школах Башкирии начнут изучать новый предмет

В расписание его включат со второго полугодия 2026-2027 учебного года.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В образовательных учреждениях республики, как и по всей стране, со второго полугодия 2026-2027 учебного года начнётся поэтапное введение нового предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В министерстве уже начали подготовку к введению новой дисциплины. По данным ведомства, с 2026-2027 учебного года ДНКР будут изучать учащиеся 5-х классов (17 часов в год). В 2027-2028 учебном году предмет появится в программе 6-х и 7-х классов (по 34 часа ежегодно). С 2028/29 учебного года дисциплину будут преподавать с 5 по 9 класс.

«В новом учебном году начнётся поэтапное введение предмета „Духовно-нравственная культура России“, по этому предмету также готовим учебники», — рассказал Сергей Кравцов.

Курс ДНКР призван сформировать у школьников мировоззрение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Школьники будут знакомиться с биографиями и взглядами выдающихся соотечественников — государственных, общественных и культурных деятелей, учёных, военных, а также героев специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в российских школах с нового учебного года появится арабский язык.

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