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08:33 (UTC+5), 20 Июня 2026

В российских школах с нового учебного года появится арабский язык

Минпросвещения запускает программу изучения арабского языка в школах.

Фото: архив | ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина

С 1 сентября нового учебного года в российских школах начнёт действовать программа изучения арабского языка. Об этом заявил глава минпросвещения Сергей Кравцов на рабочей встрече с министром просвещения Объединённых Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Мы подготовили и перевели на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги наших писателей, которые передали в Объединённые Арабские Эмираты», — цитирует Кравцова пресс-служба минпросвещения.

В ведомстве напомнили, в рамках сотрудничества двух стран действует программа школьного обмена: ежегодно эмиратские школьники посещают Россию, а российские обучающиеся — ОАЭ. Кроме того, российские специалисты готовят эмиратских учащихся к олимпиадам по физике.

Ранее сообщалось, что в Башкирии стартовала приёмная кампания в вузы и колледжи.

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