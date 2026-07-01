Студент из Уфы стал призёром всероссийского конкурса «Стартап как диплом»

Студент Уфимского университета науки и технологий Лев Гаритов занял второе место на всероссийском конкурсе «Стартап как диплом». Финал прошёл 26 июня в Москве на площадке Цифрового делового пространства.

Уфимский студент представил проект Inspecto — цифровую платформу для управления производственными процессами на промышленных предприятиях. Разработка позволяет заменить бумажные чек-листы, таблицы и ручной контроль единым цифровым инструментом. Сотрудники фиксируют результаты проверок прямо на рабочих местах, а руководители в режиме реального времени отслеживают показатели производства, видят нарушения и быстрее принимают управленческие решения.

Платформа уже внедрена на нескольких производственных площадках в Башкортостане. Как отмечают разработчики, она сокращает время на отчётность на 60%, снижает издержки на безопасность на 49% и повышает производительность труда на 35%.

«Решение помогает отказаться от бумажных чек-листов, таблиц и ручного контроля, переводя операционные процессы в единое цифровое пространство. Для Башкортостана, где промышленность остается одной из ключевых отраслей экономики, такие решения особенно актуальны. Платформа может быть востребована на предприятиях, которым важно повысить прозрачность производственных процессов, снизить количество ошибок и ускорить внутренний контроль», — рассказали «Башинформу» в проектном офисе по развитию молодежного предпринимательства минобрнауки России.

Всего на конкурс поступило 1222 заявки из 189 университетов 65 регионов России. По итогам отбора в финал вышли 14 студенческих команд. Первое место заняла команда Уральского федерального университета с проектом FusionAI — системой мониторинга здоровья сельскохозяйственных животных на основе компьютерного зрения. Третье место досталось студенту Череповецкого госуниверситета с роботом-подталкивателем кормов «КоРоП».

Все победители и призёры получили гранты от Фонда новых предпринимательских инициатив и денежные призы от RWB на развитие проектов.

Справка

Всероссийский конкурс «Стартап как диплом» проводится министерством науки и высшего образования России и развивается вместе с одноименной программой, которая позволяет студентам защищать выпускные квалификационные работы в формате собственных инновационных проектов. По итогам 2024–2025 учебного года такой формат защиты выбрали более 5 тысяч студентов из 204 университетов 73 регионов России.

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