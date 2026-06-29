Башкирия получит около 200 млн рублей на развитие молодёжной политики

Башкирия стала победителем президентской программы «Регион для молодых» и всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Обе инициативы входят в национальный проект «Молодёжь и дети», запущенный по поручению президента России Владимира Путина.

По итогам конкурсного отбора республика получит 193,9 млн рублей в рамках программы «Регион для молодых». Это один из самых крупных грантов среди регионов-победителей. Кроме того, республика стала победителем конкурса «Регион добрых дел» с субсидией 5,2 млн рублей на развитие волонтёрской инфраструктуры.

В целом благодаря программе «Регион для молодых» в 2027 году субъекты смогут отремонтировать порядка 100 молодёжных пространств, обучить около 4 тысяч сотрудников и приобрести новое оборудование.

«Благодаря решениям нашего президента в стране создаются все условия, чтобы молодые ребята, независимо от места жительства, могли реализовывать свои таланты и возможности, вести активную жизнь и заниматься добрыми делами», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Глава Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что в этом году на конкурс поступило 79 заявок от регионов, 40 из них стали победителями. Он подчеркнул, что субъекты при непосредственном участии молодых людей формируют проекты и программы, нацеленные на создание современных площадок для подрастающего поколения.

Напомним, в Башкортостане проживает более 1 млн молодых людей — это почти треть населения региона. Республика по итогам прошлого года вошла в топ-3 федерального рейтинга субъектов страны по эффективности молодежной политики. В 2025 году республика уже побеждала в конкурсе «Регион добрых дел», получив субсидию на развитие волонтёрской инфраструктуры в Белокатайском и Салаватском районах, а также в Уфе и Сибае.