Сборная Башкирии вошла в тройку лидеров «Школы безопасности»

В Мордовии завершился межрегиональный этап XX Всероссийского конкурса «Школа безопасности». За титул победителя боролись 26 команд из 14 регионов Приволжского федерального округа.
По итогам соревнований, сборная Башкирии в старшей возрастной группе заняла почётное третье место, уступив командам Марий Эл и Татарстана. В младшей группе наши спортсмены показали пятый результат, сообщили в региональном минпросвещения.
В отдельных дисциплинах команда республики заняла призовые места. Так, первое место в конкурсной программе и пожарно-прикладном спорте; второе место — в комбинированной пожарной эстафете; третье место — в кроссе, маршруте выживания и конкурсной программе младшей группы.
В ведомстве рассказали, что подготовка сборной велась системно. Перед выездом в Мордовию команда прошла учебно-тренировочные сборы в Уфе, а ребята жили в полевых условиях палаточного лагеря и преодолевали сложнейшие маршруты вместе с руководителем. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки.
По словам организаторов, состязания «Школы безопасности» направлены на популяризацию основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработку практических навыков, полученных на уроках «Основы безопасности и защиты Родины».
Ранее сообщалось, что в Башкирии стартовал региональный этап юнармейских сборов «Гвардеец».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.