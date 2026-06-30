Сборная Башкирии вошла в тройку лидеров «Школы безопасности»

В Мордовии завершился межрегиональный этап XX Всероссийского конкурса «Школа безопасности». За титул победителя боролись 26 команд из 14 регионов Приволжского федерального округа.

По итогам соревнований, сборная Башкирии в старшей возрастной группе заняла почётное третье место, уступив командам Марий Эл и Татарстана. В младшей группе наши спортсмены показали пятый результат, сообщили в региональном минпросвещения.

В отдельных дисциплинах команда республики заняла призовые места. Так, первое место в конкурсной программе и пожарно-прикладном спорте; второе место — в комбинированной пожарной эстафете; третье место — в кроссе, маршруте выживания и конкурсной программе младшей группы.

В ведомстве рассказали, что подготовка сборной велась системно. Перед выездом в Мордовию команда прошла учебно-тренировочные сборы в Уфе, а ребята жили в полевых условиях палаточного лагеря и преодолевали сложнейшие маршруты вместе с руководителем. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки.

По словам организаторов, состязания «Школы безопасности» направлены на популяризацию основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработку практических навыков, полученных на уроках «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее сообщалось, что в Башкирии стартовал региональный этап юнармейских сборов «Гвардеец».