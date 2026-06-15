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07:08 (UTC+5), 15 Июня 2026

В Башкирии стартовал региональный этап юнармейских сборов «Гвардеец»

По итогам регионального этапа будут определены 20 лучших участников. Они войдут в сборную республики.

Фото: пресс-служба | минпросвещения РБ
Альфия Аглиуллина

С 14 по 20 июня в республике проходят региональные юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец». Участие в них принимают 63 юноши из городов и районов Башкирии, сообщили в региональном минпросвещения РБ.

Сборы проводятся на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. На протяжении нескольких дней ребятам предстоит пройти военно-прикладные и спортивные испытания, творческие конкурсы и викторины по истории Отечества. Условия максимально приближены к армейским будням — это позволяет закалить характер, воспитать ответственность и любовь к Родине.

«Юнармейские военно-патриотические сборы „Гвардеец“ — это не просто военно-патриотические сборы, это место, где закаляется характер, воспитывается ответственность и любовь к Отечеству», — отметил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин и пожелал участникам стойкости, ярких побед и только движения вперёд.

По итогам регионального этапа будут определены 20 лучших участников. Они войдут в сборную республики и представят регион на окружных военно-патриотических сборах «Гвардеец», которые состоятся в Пензе в августе 2026 год.

Ранее члены сборной Башкирии по итогам участия в «Гвардейце» получили наручные часы от полномочного представителя Президента РФ в ПФО и сувенирную продукцию от ДОСААФ России.

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