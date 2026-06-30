ИИ в вузах: от модного тренда к закономерному этапу развития

Интеграция технологий искусственного интеллекта в университетскую среду стала не просто актуальным трендом, а необходимым этапом трансформации высшей школы, обеспечивающим подготовку кадров нового поколения. Именно эта тема стала центральной на стартовавшем накануне в Тюмени III форуме «Искусственный интеллект в высшем образовании».
Масштабное мероприятие объединило представителей академического сообщества, экспертов и профильных специалистов для обсуждения стратегий внедрения нейросетей в образовательный процесс. С приветственным словом к участникам обратился вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что сегодня студенты используют ИИ не только для поиска информации, но и для сложного анализа, проверки гипотез и решения прикладных задач. По его словам, главная миссия высшей школы — предоставить учащимся инструменты для усиления их способностей.
«Искусственный интеллект берет на себя рутинные операции, высвобождая время для творчества и профессионального роста. А значит, самым ценным ресурсом остается естественный интеллект. Правительство рассчитывает, что ваши предложения найдут отражение в новом паспорте проекта „Искусственный интеллект в образовании“, который будет запущен в ближайшее время», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Важность системного подхода к обучению работе с нейросетями отмечают и представители ИТ-индустрии. Как подчеркнул председатель Ассоциации развития информационных технологий Республики Башкортостан, генеральный директор ГК «Форт Диалог» Кирилл Полетаев, ИИ приходит в вузы как закономерный этап развития образования, и освоение этих технологий сегодня жизненно необходимо.
«Искусственный интеллект приходит в вузы не как модный тренд, а как закономерный этап развития высшей школы. В настоящее время его изучение становится не просто актуальным, а необходимым. Причём важно рассматривать это как минимум в двух аспектах. Первый — прикладной: освоение роли промт-инженера, формирование практических навыков работы с ИИ-инструментами, умения применять их в обучении и профессиональной деятельности. Второй аспект — более глубокий — связан с изучением самих технологий искусственного интеллекта: созданием и обучением нейросетей, разработкой индивидуальных решений и продуктов», — пояснил Кирилл Полетаев.
По его мнению, нынешним студентам выпала уникальная возможность: они не просто готовятся к будущему, а создают его.
«Осваивая реальные ИИ-инструменты прямо сейчас, они становятся архитекторами новой цифровой эпохи, где технологии и человеческий интеллект работают в едином потоке», — подчеркнул эксперт.
Форум «ИИ в высшем образовании» проходит в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» нацпроекта «Молодёжь и дети». Его работа включает в себя выступления экспертов и проектных групп по пяти трекам: «Проектирование образовательных экспериментов», «Единый образовательный модуль „ИИ-грамотность“», «Анализ вариантов когнитивных архитектур университета», «Мышление в гетерогенной среде» и «Стратегия внедрения технологий ИИ в сфере образования и науки».
По итогам работы участники представят предложения и модели решений, направленные на повышение эффективности использования ИИ в системе высшего образования.
Ранее студенты и эксперты высказывались на тему: есть ли у студента из Башкирии шанс против нейросети.
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