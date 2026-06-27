Министр просвещения России поздравил выпускников с окончанием школы

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил выпускников с окончанием школы. Глава минпросвещения отметил, что у ребят завершился важный этап жизни.
«Уверен, школа дала вам прочную основу для дальнейшего развития, научила мыслить, трудиться, преодолевать трудности и верить в свои силы. Особые слова благодарности хочу адресовать вашим учителям. Благодаря их профессионализму, мудрости, терпению и искренней заботе вы получили знания, которые станут надежной опорой в будущем. Именно вам предстоит создавать новые технологии, развивать науку, образование, культуру и экономику, определять будущее России», — сказал Сергей Кравцов.
Также глава минпросвещения пожелал выпускникам успешно пройти все испытания, сделать правильный профессиональный выбор, сохранить веру в себя и свои мечты.
Ранее президент России пожелал выпускникам школ найти свое призвание.
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