Президент пожелал выпускникам школ найти свое призвание

Президент страны Владимир Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы. Глава государства пожелал им найти свое призвание в жизни.
«Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. <…> Самое главное – найти своё настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперёд. В современном, очень динамичном мире это особенно важно», – сказал глава государства.
Школьные выпускные вечера пройдут сегодня, 27 июня, по всей стране. В этом году из школ республики выпускаются более 17,6 тысячи одиннадцатиклассников.
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