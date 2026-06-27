Президент пожелал выпускникам школ найти свое призвание

Президент страны Владимир Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы. Глава государства пожелал им найти свое призвание в жизни.

«Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. <…> Самое главное – найти своё настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперёд. В современном, очень динамичном мире это особенно важно», – сказал глава государства.

Школьные выпускные вечера пройдут сегодня, 27 июня, по всей стране. В этом году из школ республики выпускаются более 17,6 тысячи одиннадцатиклассников.