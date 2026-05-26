Для выпускников Башкирии сегодня прозвенит последний звонок

Сегодня, 26 мая, в городах и районах Башкирии состоится главный праздник выпускников школ — «Последний звонок».

В этот день выпускники символично прощаются со школой. Впереди — важные экзамены, ответственный выбор на пути к профессии и незабываемый выпускной.

В целом по Башкирии последний звонок прозвенит сегодня для более чем 17,6 тысячи одиннадцатиклассников и более чем 54 тысяч девятиклассников.

В Уфе большой праздник для выпускников 11-х классов, посвященный окончанию учебного года, традиционно пройдет на нижней площадке конгресс-холла «Торатау».

Ранее «Башинформ» писал, что в этом году из-за сдвига сроков ЕГЭ и ОГЭ начнутся в июне. Торжественное вручение аттестатов запланировано на 27 июня.