Для выпускников Башкирии сегодня прозвенит последний звонок

Сегодня, 26 мая, в городах и районах Башкирии состоится главный праздник выпускников школ — «Последний звонок».
В этот день выпускники символично прощаются со школой. Впереди — важные экзамены, ответственный выбор на пути к профессии и незабываемый выпускной.
В целом по Башкирии последний звонок прозвенит сегодня для более чем 17,6 тысячи одиннадцатиклассников и более чем 54 тысяч девятиклассников.
В Уфе большой праздник для выпускников 11-х классов, посвященный окончанию учебного года, традиционно пройдет на нижней площадке конгресс-холла «Торатау».
Ранее «Башинформ» писал, что в этом году из-за сдвига сроков ЕГЭ и ОГЭ начнутся в июне. Торжественное вручение аттестатов запланировано на 27 июня.
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