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08:24 (UTC+5), 25 Мая 2026

В Башкирии из-за сдвига сроков ЕГЭ и ОГЭ начнутся в июне

Это позволит школам спокойно завершить учебную программу и лучше подготовиться к испытаниям.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

В этом году итоговые экзамены для выпускников республики начнутся позже обычного — первые ЕГЭ запланированы на 1 июня, ОГЭ для девятиклассников стартуют со 2 июня. Такое решение позволит школам спокойно завершить учебную программу и лучше подготовиться к испытаниям, сообщил министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании правительства.

По его словам, количество участников государственной итоговой аттестации (ГИА) по сравнению с прошлым годом увеличилось. ЕГЭ планируют сдавать 17 692 человека — на 879 больше, чем в 2025 году. Из них 16 373 — выпускники текущего года. Для них подготовлен 161 пункт проведения экзаменов (ППЭ).

Выпускников 9 классов в этом году 54 154 человека, что на 2685 больше, чем годом ранее. Будет задействовано 417 пунктов ОГЭ.

Особое внимание будет уделено детям с ограниченными возможностями здоровья. Для 4 719 девятиклассников и 190 одиннадцатиклассников созданы специальные условия на экзаменах, сообщил министр.

Торжественное вручение аттестатов запланировано на 27 июня. Всего, по словам министра, экзамены в 2026 году пройдут в штатном режиме с соблюдением всех требований безопасности. В республике организована работа трех ситуационных центров на 100 мест, обучено более полутора тысяч общественных наблюдателей.

Ранее Радий Хабиров призвал поддержать выпускников во время экзаменов.

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