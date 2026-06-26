В Башкирии подписали соглашения о создании 8 новых кластеров СПО

В Уфе состоялось подписание соглашений между участниками кластеров среднего профессионального образования федерального проекта «Профессионалитет» 2027 года. В мероприятии приняли участие министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин, руководители ведущих предприятий и организаций, директора колледжей.
Колледжи и предприятия договорились работать вместе. Их цель — готовить специалистов под запросы конкретных заводов и компаний. Учебные заведения будут давать студентам нужные знания, а бизнес — помогать с практикой, оборудованием и стажировками. Чтобы после выпуска ребята сразу могли устроиться на работу по специальности.
Как ранее сообщал «Башинформ», в 2027 году в республике будет создано 8 новых кластеров по направлениям: машиностроение, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и сфера услуг, педагогика. На модернизацию материально-технической базы колледжей привлечён 691 млн рублей федеральных средств.
Таким образом, в 2027 году в Башкортостане будут функционировать 35 кластеров СПО. К этому времени 42% государственных колледжей республики будут модернизированы «под ключ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.