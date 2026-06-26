В Башкирии подписали соглашения о создании 8 новых кластеров СПО

В Уфе состоялось подписание соглашений между участниками кластеров среднего профессионального образования федерального проекта «Профессионалитет» 2027 года. В мероприятии приняли участие министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин, руководители ведущих предприятий и организаций, директора колледжей.

Колледжи и предприятия договорились работать вместе. Их цель — готовить специалистов под запросы конкретных заводов и компаний. Учебные заведения будут давать студентам нужные знания, а бизнес — помогать с практикой, оборудованием и стажировками. Чтобы после выпуска ребята сразу могли устроиться на работу по специальности.

Как ранее сообщал «Башинформ», в 2027 году в республике будет создано 8 новых кластеров по направлениям: машиностроение, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и сфера услуг, педагогика. На модернизацию материально-технической базы колледжей привлечён 691 млн рублей федеральных средств.

Таким образом, в 2027 году в Башкортостане будут функционировать 35 кластеров СПО. К этому времени 42% государственных колледжей республики будут модернизированы «под ключ».