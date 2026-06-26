В Башкирии 82 юнармейца наградили знаками отличия

Сегодня, 26 июня, в Колонном зале минсельхоза состоялась торжественная церемония награждения 82 юнармейцев Башкирии знаками отличия «Юнармейская доблесть» I, II и III степени. В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алексей Касьянов.

«Каждый награждённый юнармеец — это пример целеустремлённости, верности своим принципам и искренней любви к Родине. Именно такие ребята сохраняют историческую память, чтят традиции и уже сегодня формируют достойное будущее нашей страны», — отметили вклад юнармейцев в региональном минпросвещения.

В ведомстве напомнили, нагрудный знак «Юнармейская доблесть» является высшей формой поощрения участников всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Им награждают за личное мужество и героизм, выдающиеся достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, особые успехи и высокую активность в рамках деятельности движения.

Знак имеет три степени: I степень (золотой) — для юнармейцев, состоящих в движении не менее трёх лет, проявивших личное мужество или победивших во всероссийских и международных соревнованиях; II степень (серебряный) — для участников со стажем не менее двух лет, показавших высокие результаты на всероссийских и международных этапах; III степень (бронзовый) — для участников со стажем не менее года, активно участвующих в мероприятиях движения и показавших высокие результаты на межрегиональных и региональных этапах.

Ранее сообщалось, что Башкирию в финале чемпионата «Абилимпикс» представят 28 участников.