Школьники из Башкирии отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе

В Москве завершился финал седьмого сезона арктической экспедиции «Ледокол знаний» от госкорпорации «Росатом». По итогам интеллектуальных испытаний определены 27 победителей, которые в августе отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Среди них — двое школьников из Башкортостана.

Мадина Мусина из уфимской Башкирской гимназии № 158 и Ильшат Зайнетдинов из школы № 1 села Кушнаренково успешно прошли все этапы отбора. В финале, который прошёл в виде «научного спарринга», участники разделились на команды по три человека и в формате дебатов защищали противоположные позиции по ключевым научно-технологическим темам — от квантовых вычислений до освоения Арктики, рассказали «Башинформу» в Библиотеке Десятилетия науки и технологий.

Также на атомном ледоколе к Северному полюсу отправится Артём Инчин — завуч школы № 11 из Стерлитамака, победитель просветительского конкурса «Атомный урок — 2025».

Всего в этом году в конкурсе приняли участие более 73 тысяч школьников и студентов колледжей из всех 89 регионов России, а также около 5 тысяч зарубежных участников из 22 стран. Конкурс составил более 3 тысяч человек на место.

Ранее стало известно, что четыре выпускника из Башкирии сдали ЕГЭ на 200 баллов.