Четыре выпускника из Башкирии сдали ЕГЭ на 200 баллов

Сразу четыре выпускника показали максимальный результат, набрав по 200 баллов за два предмета. Об этом сообщил министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин.
200 баллов набрали выпускники школы № 31 Стерлитамака (профильная математика и физика), лицея № 62 Уфы (физика и химия), инженерного лицея № 83 им. М. С. Пинского Уфы (русский язык и физика) и башкирской гимназии им. Назара Наджми города Дюртюли (физика и профильная математика).
Всего физику сдавали 3424 выпускника. Стобалльников — 61 человек, высокобалльников (81+) — 819. Обществознание выбрали 4949 человек. Здесь 3 стобалльника и 479 высокобалльников.
Министр просвещения республики поздравил выпускников, их родителей и учителей с отличными результатами.
Ранее Ильдар Мавлетбердин отмечал, что в Башкортостане продолжат выплачивать учителям по 50 тысяч рублей за каждого подготовленного стобалльника, а сами выпускники, поступившие в вузы региона, получают единовременную премию в 150 тысяч рублей.
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