С 1 сентября в школах появятся новые учебники по обществознанию

На XIV Петербургском международном юридическом форуме глава минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые единые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов. С 1 сентября 2026 года по ним начнут учиться школьники по всей стране. Учебник для 11-х классов планируют ввести с 1 сентября 2027 года, информирует пресс-служба ведомства.
Курс обществознания ждут серьёзные изменения. Предмет вернут к традиционной схеме: он будет изучаться с 9 по 11 класс, как это было раньше, а не с 6 класса. По словам министра, обновлённый курс стал более прикладным и выверенным, а не абстрактным, как ранее.
Главным редактором всей линейки учебников стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который, по словам помощника президента Владимира Мединского, лично вносит правки в тексты пособий. В новом учебнике для 9 класса появились темы о государстве и праве, будущем России, кредитных картах, мошенниках и правонарушениях, а также отдельная глава о традиционных ценностях.
Министр просвещения подчеркнул, что цена государственного учебника значительно ниже стоимости коммерческих пособий. Изменения в ЕГЭ по обществознанию планируются через два года — в соответствии с новой программой, а в следующем учебном году экзамен останется без изменений.
Ранее стало известно, что четыре выпускника из Башкирии сдали ЕГЭ на 200 баллов.
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