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05:38 (UTC+5), 23 Июня 2026

В Башкирии повысили зарплаты руководителям школ и воспитателям

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

Правительство Башкирии утвердило изменения в системе оплаты труда работников государственных учреждений образования, подведомственных минпросвещения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Андрей Назаров. Часть нововведений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Документом уточнены должностные оклады руководителей учреждений образования. Согласно новой таблице, оклады варьируются от 15 041 до 18 884 рублей в зависимости от группы оплаты труда.

Для четырёх учреждений установлен повышенный оклад руководителя в размере 29 270 рублей. В перечень вошли Республиканский центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Аврора», Образовательный центр «Йондоз», Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также Институт развития образования РБ.

Также для помощников и младших воспитателей дошкольных образовательных организаций введён повышающий коэффициент 0,231 к оплате за фактическую нагрузку за воспитательную работу — проведение занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей к труду и привитие санитарно-гигиенических навыков.

Кроме того, изменения коснулись Уфимского кадетского корпуса имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. В документе уточнены выплаты помощникам воспитателей и должностные оклады руководящих работников для этого учреждения.

Ранее в Башкирии стартовали резервные дни ЕГЭ.

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