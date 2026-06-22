В Башкирии стартовали резервные дни ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена 2026 года продолжается: с сегодняшнего дня, 22 июня, по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов. Право на участие в них имеют выпускники прошлых лет, а также одиннадцатиклассники, которые не смогли сдать экзамены в основные сроки по уважительной причине или получили «неуд» по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике.
Сегодня, 22 июня, выпускники сдают физику, информатику, литературу, русский язык, химию и письменную часть иностранных языков.
Во вторник, 23 июня, пройдут экзамены по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устной части по иностранным языкам.
24 и 25 июня предусмотрены резервные дни по всем учебным предметам.
Напомним, основной период ЕГЭ в Башкирии стартовал 1 июня, в нем принимают участие около 17 тысяч одиннадцатиклассников. Самыми популярными предметами по выбору остаются профильная математика, обществознание и информатика. Для тех, кто захочет улучшить результат по одному из предметов, 8 и 9 июля запланированы дополнительные дни пересдачи. В случае неудачной сдачи двух обязательных предметов предусмотрен дополнительный период с 4 по 25 сентября.
Ранее в Башкирии назвали число стобалльников по профильной математике.
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