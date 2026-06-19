В Башкирии назвали число стобалльников по профильной математике

В Башкирии опубликовали результаты ЕГЭ по профильной математике. Как рассказали в региональном минпросвещения, выпускники показали рекордный рост успеваемости по сравнению с прошлым годом.
Всего максимальные 100 баллов набрали 14 человек. Ещё 2161 выпускник получил от 81 балла и выше, а 5070 школьников — от 61 балла и выше. Средний балл по предмету вырос до 69,1.
Экзамен базового уровня сдавали 6425 человек. Оценки «4» и «5» получили 4613 выпускников — это более 70% от общего числа сдававших.
«Это заслуга наших выпускников, учителей и, конечно, поддержки семей. Это отличный показатель качества подготовки в наших школах», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Башкирии вдвое выросло число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку.
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