В Башкирии вдвое выросло число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку

В республике подвели итоги единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ сдавали 16 164 выпускника. Результаты показали значительный рост уровня знаний, сообщил министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин.

Количество стобалльников достигло 22 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда их было 11 (с учётом пересдач — 13). Высокий уровень подготовки подтвердили ещё 2640 выпускников, набравших от 81 балла и выше. Увеличилось и число тех, кто получил от 61 балла.

«Русский язык — это основа нашей культуры, истории и национальной идентичности. Такие результаты — прямое доказательство того, что система образования республики движется в верном направлении, а наши дети получают глубокие знания и готовы к поступлению в ведущие вузы страны», — написал Ильдар Мавлетбердин в канале МАХ.

Министр поблагодарил учителей, наставников и родителей за неоценимый труд, терпение и веру в каждого ребёнка. По его словам, выпускники и педагоги показывают высокий профессионализм и продолжают традиции качественного образования в регионе.

Напомним, в 2025 году стобалльники, поступившие в вузы Башкортостана, получили по 150 тысяч рублей, а их учителя — по 50 тысяч. Такая практика продолжает стимулировать школьников к высоким результатам и закреплению талантливой молодёжи в регионе.

Ранее в Башкирии назвали число стобалльников ЕГЭ по химии, литературе и истории.