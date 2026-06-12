В Башкирии назвали число стобалльников ЕГЭ по химии, литературе и истории

Стали известны первые результаты ЕГЭ по химии, литературе, истории. В Башкирии экзамен по химии сдавали 2920 человек. Из них максимальный балл получили 51 выпускник. 81 балл и выше набрали 659 человек.

По литературе экзамен сдавали 507 человек. Среди них 7 стобалльников, 81 балл и выше набрали 59 человек.

Историю выбрали 1524 выпускника. 100 баллов набрали два человека, 81 балл и выше - 228. Данные обнародовал министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

Напомним, 15 июня ребятам предстоит писать ЕГЭ по биологии, география и иностранным языкам (английский,

испанский, китайский, немецкий, французский).