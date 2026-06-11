День четвертый: выпускники напишут ЕГЭ по физике и обществознанию

Сегодня, 11 июня, выпускники Башкирии приступят к сдаче единых государственных экзаменов по двум ключевым дисциплинам. Физику, одно из самых сложных испытаний, предстоит преодолеть 3839 выпускникам. Обществознание, экзамен по которому, как правило, выбирает большинство, будут сдавать 5242 человека.

Для обеспечения прозрачного и объективного проведения единого государственного экзамена в регионе организована работа 100 пунктов проведения экзаменов, сообщили «Башинформу» в региональном минпросвещения.

Экзаменационная работа по физике состоит из 26 заданий, разделенных на две смысловые части. На выполнение всей работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). При себе можно иметь линейку и непрограммируемый калькулятор, обладающий функцией вычисления тригонометрических функций (sin, cos, tg). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов.

Испытание по обществознанию также состоит из 25 заданий, традиционно разделенных на две части. ЕГЭ по этому предмету длится 3 часа 30 минут, то есть 210 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

Следующие экзамены по биологии, география и иностранным языкам (английский,

испанский, китайский, немецкий, французский) запланированы на 15 июня.